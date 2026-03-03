В Кремле ответили на вопрос о месте и сроках новых переговоров по Украине

Песков: Ясности по срокам и месту новых трехсторонних переговоров по Украине нет

Место и сроки проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ясности по срокам и месту новой трехсторонней встречи по украинскому урегулированию нет, Кремль сообщит, как только появится информация», — ответил он на вопрос журналистов.

Песков добавил, что говорить о возможности проведения переговоров по Украине в Абу-Даби сейчас «вряд ли можно».

Ранее о следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине высказался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, встреча может пройти с 5 по 9 марта. В качестве места ее проведения Киев рассматривает Турцию и Швейцарию.