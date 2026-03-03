Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 3 марта 2026Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос о месте и сроках новых переговоров по Украине

Песков: Ясности по срокам и месту новых трехсторонних переговоров по Украине нет
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Место и сроки проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ясности по срокам и месту новой трехсторонней встречи по украинскому урегулированию нет, Кремль сообщит, как только появится информация», — ответил он на вопрос журналистов.

Песков добавил, что говорить о возможности проведения переговоров по Украине в Абу-Даби сейчас «вряд ли можно».

Ранее о следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине высказался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, встреча может пройти с 5 по 9 марта. В качестве места ее проведения Киев рассматривает Турцию и Швейцарию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Лавров выступил с прогнозом о следующих целях США после Ирана

    Взрывы прогремели в Иерусалиме

    Лавров высказался о разработке Ираном ядерного оружия

    В Кремле ответили на вопрос о месте и сроках новых переговоров по Украине

    Песков обозначил роль Путина в конфликте на Ближнем Востоке

    Кремль высказался о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине

    В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Трампа на фоне ситуации в Иране

    Стало известно о двухмесячной задержке зарплаты в клубе РПЛ

    Сотрудник Госдепа США устроил резню после ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok