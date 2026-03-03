Зеленский анонсировал проведение нового раунда переговоров по Украине

Зеленский: Следующий раунд переговоров состоится в период с 5 по 9 марта

Следующий раунд трехсторонних переговоров по украинскому вопросу состоится в период с 5 по 9 марта. Об этом рассказал Владимир Зеленский, передает «24 Канал. Новини України».

Также он отметил, что изначально планировалось, что встреча состоится в Абу-Даби по предложению американской стороны. Однако в связи с ситуацией на Ближнем Востоке место перенесут. В свою очередь, Украина готова встречаться в Швейцарии, Турции.

Зеленский подчеркнул, что украинские власти готовы помочь странам Ближнего Востока, если они дадут сигнал России о прекращении огня на месяц или два.

«Если к нам будут обращаться партнеры, они могут прийти к нам. Что касается обмена оружием, у нас есть к этому интерес, у нас есть свои возможности, которые мы производим, но и есть свой дефицит», — уточнил Зеленский.

Помимо этого, он уточнил, что Украина не получала сигналов по сокращению программ вооружения от партнеров на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Киев понимает, что это может привести к определенному сокращению поставок в будущем.

Ранее в Госдуме рассказали, что война США с Ираном затрудняет будущие трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию и подрывает доверие к Вашингтону. На данный момент Москва находится на стадии подготовки соглашения, которое может дать фундамент для дальнейшего решения вопросов, связанных с Украиной.