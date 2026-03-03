В МИД России раскрыли истинное отношение США к НАТО

Грушко: США показали отношение к НАТО, не предупредив об операции в Иране

США, не предупредив союзников по НАТО об операции в Иране, показали свое истинное отношение к ним. Об этом заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил РИА Новости.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, Москва хорошо знает практику американцев, которые никогда не просят разрешения у альянса на какие-то действия.

Он отметил, что, судя по заявлениям лидеров стран альянса, американцы не предупредили их ни о времени начала атаки, ни о самой атаке.

«Собственно, это свидетельствует о реальных отношениях, которые существуют в рамках этой организации», — заключил Грушко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс не будет принимать участие в операции США и Израиля в Иране. Он уточнил, что это кампания, во главе которой стоят США и Израиль.