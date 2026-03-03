Реклама

14:01, 3 марта 2026Россия

В России объяснили действия дразнивших российских военных бойцов ВСУ нехваткой БПЛА

Колесник: Дрифт джипа ВСУ перед российскими военными говорит о нехватке БПЛА
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Дрифт группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на джипе в чистом поле под Красноармейском перед российскими военными может быть связан с нехваткой разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в распоряжении противника. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению парламентария, такими действиями ВСУ пытались обнаружить огневые точки Российской армии.

«Они по большей части мобильные и их трудно [засечь], если с одной точки ведется огонь, то тут же потом это оружие перемещается в другое место и так далее», — обозначил Колесник.

Депутат предположил, что если для такой цели были направлены бойцы на джипе, то, вероятно, ВСУ испытывают нехватку разведывательных дронов.

«Это далеко не новая тактика для мирового боевого опыта, но это такой уже сигнал: идут на любые жертвы, лишь бы противостоять нашим войскам», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили группу бойцов ВСУ, которые дрифтовали на джипе в чистом поле под Красноармейском.

