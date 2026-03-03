Реклама

09:42, 3 марта 2026

В Совфеде назвали главную слабость США в конфликте с Ираном

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wana / Reuters

Сенатор Совфеда Алексей Пушков назвал запасы ракет главной слабостью США в конфликте с Ираном. Об этом он написал в Telegram.

Пушков обратил внимание на уже удаленный пост бывшего главкома Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирала Джеймса Ставридиса в соцсети X, в котором тот задался вопросом о количестве ракет Patriot и Tomahawk, которыми располагают Израиль и Соединенные Штаты. «Это, на его взгляд, главное. И это действительно главное в ракетной войне. И еще — это главное американское слабое место», — заявил российский сенатор.

Он добавил, что уже есть сообщения об истощающихся запасах ракет-перехватчиков. «Не случайно адмирал сначала выложил, а затем удалил этот пост», — подчеркнул Пушков.

Ранее о том, что арсеналы ракет Tomahawk и SM-3, имеющихся в запасе у США, оказались на исходе, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на анонимного американского чиновника.

