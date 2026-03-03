Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:21, 3 марта 2026Мир

Запасы ракет Tomahawk у США оказались на исходе

CNN: Арсеналы американских ракет Tomahawk оказались на исходе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Арсеналы ракет, которые имеются в распоряжении Соединенных Штатов, оказались на исходе. В частности, у Вашингтона заканчиваются ракеты Tomahawk, выяснила телекомпания CNN в результате разговора с американским чиновником, пожелавшим сохранить анонимность.

Кроме того, уточнил собеседник СМИ, запасы ракет-перехватчиков SM-3 тоже истощаются.

Ранее стало известно, что у США на Ближнем Востоке имеется более 450 крылатых ракет Tomahawk. Они размещены на военных кораблях и могут быть применены в рамках операции против Ирана.

В ноябре 2025 года издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что разговор с президентом России Владимиром Путиным убедил американского лидера Дональда Трампа не поставлять Украине Tomahawk.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы выбиваем из них всю дурь». Трамп рассказал о ситуации на Ближнем Востоке и назвал «колоссальную угрозу» со стороны Ирана

    Названы подходящие для стимуляции точки G позы в сексе

    Рубио заявил об отсутствии у США планов по смене власти в Иране

    На Камчатке произошло сильное землетрясение

    Запасы ракет Tomahawk у США оказались на исходе

    Уиткофф рассказал о крахе ядерной сделки перед атакой на Иран

    Расчеты российских «Градов» накрыли позиции ВСУ

    Наркоторговца с килограммами запрещенных веществ и патронами задержали в России

    Порномодель-девственница заработала вчетверо больше переспавшей с тысячей мужчин Бонни Блю

    Два сценария войны США и Ирана описали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok