CNN: Арсеналы американских ракет Tomahawk оказались на исходе

Арсеналы ракет, которые имеются в распоряжении Соединенных Штатов, оказались на исходе. В частности, у Вашингтона заканчиваются ракеты Tomahawk, выяснила телекомпания CNN в результате разговора с американским чиновником, пожелавшим сохранить анонимность.

Кроме того, уточнил собеседник СМИ, запасы ракет-перехватчиков SM-3 тоже истощаются.

Ранее стало известно, что у США на Ближнем Востоке имеется более 450 крылатых ракет Tomahawk. Они размещены на военных кораблях и могут быть применены в рамках операции против Ирана.

В ноябре 2025 года издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что разговор с президентом России Владимиром Путиным убедил американского лидера Дональда Трампа не поставлять Украине Tomahawk.