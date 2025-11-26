WSJ: Разговор с Путиным убедил Трампа не поставлять Украине ракеты Tomahawk

Разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре убедил американского лидера Дональда Трампа не поставлять Украине ракеты Tomahawk. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Несмотря на то, что ранее Трамп выражал обеспокоенность по поводу сокращения американского арсенала ракет, разговор с Путиным убедил его не поддерживать передачу Tomahawk Украине», — передает издание слова источников.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, во время телефонного разговора 16 октября Путин предупредил Трампа, что отправка Tomahawk приведет к эскалации войны и нанесет ущерб отношениям США и России.

Ранее Трамп заявил, что Россия пошла на уступки в мирном плане по Украине. Глава Белого дома уточнил, что Москва готова прекратить боевые действия, а также отказаться от новых территориальных претензий к Киеву.