Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:58, 26 ноября 2025Мир

Разговор с Путиным убедил Трампа не поставлять Украине ракеты Tomahawk

WSJ: Разговор с Путиным убедил Трампа не поставлять Украине ракеты Tomahawk
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Department of Defense / Digital / Globallookpress.com

Разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре убедил американского лидера Дональда Трампа не поставлять Украине ракеты Tomahawk. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Несмотря на то, что ранее Трамп выражал обеспокоенность по поводу сокращения американского арсенала ракет, разговор с Путиным убедил его не поддерживать передачу Tomahawk Украине», — передает издание слова источников.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, во время телефонного разговора 16 октября Путин предупредил Трампа, что отправка Tomahawk приведет к эскалации войны и нанесет ущерб отношениям США и России.

Ранее Трамп заявил, что Россия пошла на уступки в мирном плане по Украине. Глава Белого дома уточнил, что Москва готова прекратить боевые действия, а также отказаться от новых территориальных претензий к Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла попытку СБУ взорвать самолет с высокопоставленным российским чиновником

    Книгу «Оно» изъяли после жалоб на ЛГБТ-контент

    Хейтеры довели Седокову до слез

    К спору банков и маркетплейсов о скидках подключилась ФАС

    Россияне рассказали о влиянии гороскопов на жизнь

    Разговор с Путиным убедил Трампа не поставлять Украине ракеты Tomahawk

    Генсек НАТО сделал заявление о продолжении помощи Украине

    Раненый участник СВО рассказал на видео о вымогательстве у него денег

    Россиянка изрезала трехлетнего сына из-за плача

    Умер актер и режиссер Всеволод Шиловский

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости