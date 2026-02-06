Оружие США на Ближнем Востоке подсчитали

NBC: У США на Ближнем Востоке есть более 450 крылатых ракет Tomahawk

У Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке есть более 450 крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американского чиновника.

Уточняется, что ракеты размещены на военных кораблях и могут быть применены в случае, если президент США Дональд Трамп одобрит военную операцию против Тегерана.

Кроме того, по данным двух представителя администрации США, на Ближнем Востоке также находится порядка десяти военных кораблей США, авиационные эскадрильи, а также истребители F-15 и F-35.

Ранее Трампа уличили в попытке загнать Иран в угол, чтобы возобновить переговоры по ядерной сделке. Отмечается, что с учетом присутствия в регионе авианосца Abraham Lincoln и других военных кораблей, а также увеличения количества истребителей, у США, вероятно, появилась военная мощь, достаточная для нанесения удара по Ирану.