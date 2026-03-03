Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:13, 3 марта 2026Силовые структуры

Ветеран ФСБ России раскрыл нюанс дистанционных подрывов со смертниками

Ветеран ФСБ РФ Назаров: Куратор держал связь с диверсантом вплоть до подрыва
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Украинские спецслужбы прибегли к более циничному варианту совершения диверсий на территории России, при котором завербованный исполнитель сам становится жертвой подрывов. Об этом заявил РИА Новости ветеран ФСБ России, служивший в подразделении по борьбе с терроризмом, Вячеслав Назаров.

По его словам, нюанс работы украинских спецслужб с завербованными агентами заключается в том, что «им нужен быстрый результат, итогом которого будет либо смерть, либо длительный срок лишения свободы», они «не рассчитывают на тонкую агентурную работу». Подтверждением этому стал случай в Екатеринбурге, где куратор дистанционно привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) при задержании диверсанта, который получил несовместимые с жизнью телесные повреждения. Исполнитель находился на связи с куратором вплоть до подрыва. Никто из сотрудников ФСБ или граждан не пострадали, добавил Назаров.

Вместе с тем, большая часть планируемых на территории России терактов пресекается российскими силовыми структурами еще на стадии их подготовки, отметил эксперт.

Ранее сообщалось о предотвращении теракта против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По заданию спецслужбы Украины 41-летний россиянин арендовал квартиру по поддельному паспорту и изъял из схрона две бомбы, предназначенные для подрыва машины директора оборонного предприятия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран назвал путь к прекращению войны

    Названы истинные причины покупки статусных машин россиянами

    Стоимость нефти подскочила до максимума с лета 2024 года

    Открыт метод борьбы с метастазами в головном мозге

    50 тысяч пчел сожгли заживо на пасеке

    В России отказались от стандартного веса в новом ГОСТе на хлеб

    Американцам предрекли проблемы с экономикой из-за «иранского шока»

    Россияне заявили о пользе психотерапии для построения отношений

    Иран раскрыл свои разведданные

    Ветеран ФСБ России раскрыл нюанс дистанционных подрывов со смертниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok