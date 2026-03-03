Ветеран ФСБ России раскрыл нюанс дистанционных подрывов со смертниками

Ветеран ФСБ РФ Назаров: Куратор держал связь с диверсантом вплоть до подрыва

Украинские спецслужбы прибегли к более циничному варианту совершения диверсий на территории России, при котором завербованный исполнитель сам становится жертвой подрывов. Об этом заявил РИА Новости ветеран ФСБ России, служивший в подразделении по борьбе с терроризмом, Вячеслав Назаров.

По его словам, нюанс работы украинских спецслужб с завербованными агентами заключается в том, что «им нужен быстрый результат, итогом которого будет либо смерть, либо длительный срок лишения свободы», они «не рассчитывают на тонкую агентурную работу». Подтверждением этому стал случай в Екатеринбурге, где куратор дистанционно привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) при задержании диверсанта, который получил несовместимые с жизнью телесные повреждения. Исполнитель находился на связи с куратором вплоть до подрыва. Никто из сотрудников ФСБ или граждан не пострадали, добавил Назаров.

Вместе с тем, большая часть планируемых на территории России терактов пресекается российскими силовыми структурами еще на стадии их подготовки, отметил эксперт.

Ранее сообщалось о предотвращении теракта против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По заданию спецслужбы Украины 41-летний россиянин арендовал квартиру по поддельному паспорту и изъял из схрона две бомбы, предназначенные для подрыва машины директора оборонного предприятия.

