18:47, 3 марта 2026Россия

ВСУ ударили по предприятию в российском регионе

Гладков сообщил об ударе ВСУ по предприятию в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по производственному предприятию в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Шебекинском округе в селе Зиборовка FPV-дрон нанес удар по производственному предприятию — в одном из корпусов пробита кровля», — написал чиновник.

По его словам, атаке также подвергся коммерческий объект в селе Новая Таволжанка. В результате удара повреждения получила кровля строения, добавил глава области.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ ударили дроном по предприятию в хуторе Церковный. В результате были ранены двое мужчин. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела.

