Россия
13:54, 1 марта 2026Россия

Дрон ВСУ ударил по российскому предприятию

Гладков: Двое мужчин ранены после удара дрона ВСУ в Церковном
Майя Назарова

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном по предприятию в хуторе Церковный. В результате были ранены двое мужчин, отметил глава российского приграничного региона в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавшие самостоятельно обратились в Борисовскую больницу. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела.

«Необходимая помощь оказана, для продолжения лечения они направлены в городскую больницу № 2 города Белгорода», — пояснил Гладков.

Кроме того, в результате атаки был поврежден автомобиль.

До этого стало известно, что два человека пострадали при атаках ВСУ в Шебекино.

Еще раньше украинская сторона атаковала гражданские объекты в Брянской области.

