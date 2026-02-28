Реклама

Россия
22:53, 28 февраля 2026

Украинские дроны атаковали гражданские объекты в российском регионе

Богомаз: Дроны ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской области
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали гражданские объекты в Брянской области, об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

Он отметил, что В Климовском районе повреждены два автомобиля, в селе Бровничи беспилотники атаковали агропромышленный холдинг «Мираторг», повреждения получил грузовик. В селах Шамовка, Шумиловка, Курковичи повреждены жилые дома.

Губернатор уточнил, что никто не пострадал, на место прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что жители Тульской области проснулись 28 февраля от громких взрывов, их было слышно в пригороде Тулы и в районе городов Узловая и Новомосковск.

