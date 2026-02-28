Утро жителей Тульской области началось со взрывов

Shot: В пригороде Тулы прогремело несколько взрывов, работала российская ПВО

Жители Тульской области проснулись 28 февраля от громких взрывов, их было слышно в пригороде Тулы и в районе городов Узловая и Новомосковск. Как пишет Telegram-канал Shot, люди видели яркие вспышки в небе и дым.

Предварительно работала российская противовоздушная оборона (ПВО).

Позже Министерство обороны России сообщило об одном сбитом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев добавил, что пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Однако на территории области продолжает сохраняться опасность БПЛА.

Всего за прошедшую ночь в небе над Россией было перехвачено и уничтожено 97 вражеских беспилотников. Больше всего дронов российские военные сбили над Республикой Крым.