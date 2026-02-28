Реклама

Россия
08:00, 28 февраля 2026Россия

Утро жителей Тульской области началось со взрывов

Shot: В пригороде Тулы прогремело несколько взрывов, работала российская ПВО
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Жители Тульской области проснулись 28 февраля от громких взрывов, их было слышно в пригороде Тулы и в районе городов Узловая и Новомосковск. Как пишет Telegram-канал Shot, люди видели яркие вспышки в небе и дым.

Предварительно работала российская противовоздушная оборона (ПВО).

Позже Министерство обороны России сообщило об одном сбитом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев добавил, что пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Однако на территории области продолжает сохраняться опасность БПЛА.

Всего за прошедшую ночь в небе над Россией было перехвачено и уничтожено 97 вражеских беспилотников. Больше всего дронов российские военные сбили над Республикой Крым.

