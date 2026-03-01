В российском регионе два человека пострадали при атаках ВСУ

Гладков: В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгородской области. В результате ранения получили два человека, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он сообщил, что в городе Шебекино беспилотник противника атаковал автомобиль гражданского — в результате один мужчина получил осколочное ранение и перелом плеча. Его госпитализировали, медики оказывают ему всю необходимую помощь. «Самостоятельно в больницу обратилась женщина, которая пострадала при детонации дрона в поселке Маслова Пристань. У нее диагностировали минно-взрывную травму», — добавил Гладков. По его словам, женщине оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

Ранее дроны ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской области. Тогда никто не пострадал.