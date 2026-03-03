Реклама

Загадочный убийца расправился с 11-летним мальчиком на рисовом поле

В Бангладеш загадочный убийца задушил 11-летнего мальчика поясом от брюк
Никита Савин
Фото: Rafiqur Rahman / Reuters

В Бангладеш загадочный убийца расправился со школьником в области Раджшахи и бросил его в поле. Об этом сообщает бангладешское издание The Daily Star.

11-летнего Адиба Ахнафа нашли утром 2 марта на рисовом поле жители населенного пункта Бил-Дхармапуре. Прибывшая на место полиция обнаружила, что вокруг шеи ребенка обмотан пояс от брюк. Следователи выяснили, что вечером накануне мальчик ушел помолиться в мечеть, но домой не вернулся.

Родители искали его до утра и предполагали, что он мог заночевать у кого-то из родственников в округе. Однако утром фермеры нашли Адиба в поле. Пока у полиции нет подозреваемых и возможного мотива преступления.

Ранее сообщалось, что число жертв 21-летней серийной убийцы из Южной Кореи, известной только под фамилией Ким, может вырасти до пяти. После ареста девушка прославилась в сети из-за своей красоты.

