Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:04, 2 марта 2026Из жизни

Стали известны новые подробности о «слишком красивой» 20-летней серийной убийце

Число жертв 21-летней серийной убийцы из Южной Кореи вырастет до пяти
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

Число жертв 21-летней серийной убийцы из Южной Кореи, известной только под фамилией Ким, может вырасти до пяти. Об этом сообщает газета «Чунъанъ ильбо».

В ходе следствия стало известно о новых отравлениях, связанных с Ким. Самый ранний из установленных случаев относится к 25 октября 2025 года. В тот день с номера Ким поступил звонок в экстренную службу. Звонившая заявила, что ее спутник пил вино в ресторане и потерял сознание. Еще один похожий инцидент произошел в январе 2026 года в караоке-баре. Сейчас полиция проверяет его связь с Ким.

Девушку арестовали 19 февраля. Выяснилось, что с декабря 2025 года по февраль 2026-го она напоила трех мужчин смесью седативных веществ. Двоих пострадавших спасти не удалось, третий выжил и обратился в полицию. После ареста девушка прославилась в соцсетях: пользователи сочувствовали ей, утверждая, что она слишком красива, чтобы быть преступницей.

Материалы по теме:
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023

На допросе Ким заявила, что давала жертвам препараты, чтобы они уснули после ссоры. По ее словам, она не предполагала фатального исхода. Полиция выяснила, что Ким искала с помощью ChatGPT информацию о смертельном действии снотворного в сочетании с алкоголем и увеличила дозировку препаратов более чем вдвое.

Полиция направила дело в прокуратуру по статье об убийстве и назначила подозреваемой тест на психопатию. Прокуратура Северного Сеула решила созвать комиссию для рассмотрения вопроса о раскрытии личных данных Ким, в том числе ее имени и фотографии.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Бразилии поймали гламурную серийную убийцу. За пять месяцев она расправилась с четырьмя мужчинами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскритиковали операцию США и Израиля в Иране. Кто рискнул выступить против Трампа и «Евротройки»?

    Пентагон раскрыл неожиданную информацию об атаке на Иран

    Раскрыто состояние единственного выжившего в Пермском крае туриста

    Иран начал новую волну атак на базы США

    США и Израиль атаковали Иран в момент утренней молитвы

    Бывший сотрудник СБУ назвал дело Эпштейна операцией разведки Израиля

    Телеведущая пошло пошутила в прямом эфире и лишила коллегу дара речи

    Промышленное производство в России упало

    Мировые цены на нефть взлетели

    Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по числу голов в НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok