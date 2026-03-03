Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сделать буферную зону на территории России. Его слова приводит «Новости.LIVE» в Telegram-канале.
«Украинские войска должны делать все, чтобы буферная зона России и Украины в направлении Харьковской области была на российской стороне. Вот если такая буферная зона будет, то никакая артиллерия не будет долетать», — сказал Зеленский.
В 2025 году заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что буферная зона может занять почти всю площадь Украины, если военная помощь Киеву будет продолжаться. Тогда же он показал видео с картой страны, в котором вне полосы безопасности осталась лишь небольшая часть украинской территории на западе.
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2026 году зона безопасности на границе с Украиной должна быть расширена. Он отметил, что она обеспечивает безопасность приграничных регионов России.