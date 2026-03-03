Зеленский заявил, что ВСУ должны сделать буферную зону на территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сделать буферную зону на территории России. Его слова приводит «Новости.LIVE» в Telegram-канале.

«Украинские войска должны делать все, чтобы буферная зона России и Украины в направлении Харьковской области была на российской стороне. Вот если такая буферная зона будет, то никакая артиллерия не будет долетать», — сказал Зеленский.

В 2025 году заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что буферная зона может занять почти всю площадь Украины, если военная помощь Киеву будет продолжаться. Тогда же он показал видео с картой страны, в котором вне полосы безопасности осталась лишь небольшая часть украинской территории на западе.

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2026 году зона безопасности на границе с Украиной должна быть расширена. Он отметил, что она обеспечивает безопасность приграничных регионов России.