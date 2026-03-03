Реклама

Зеленский захотел сделать буферную зону на территории России

Зеленский заявил, что ВСУ должны сделать буферную зону на территории РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сделать буферную зону на территории России. Его слова приводит «Новости.LIVE» в Telegram-канале.

«Украинские войска должны делать все, чтобы буферная зона России и Украины в направлении Харьковской области была на российской стороне. Вот если такая буферная зона будет, то никакая артиллерия не будет долетать», — сказал Зеленский.

В 2025 году заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что буферная зона может занять почти всю площадь Украины, если военная помощь Киеву будет продолжаться. Тогда же он показал видео с картой страны, в котором вне полосы безопасности осталась лишь небольшая часть украинской территории на западе.

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2026 году зона безопасности на границе с Украиной должна быть расширена. Он отметил, что она обеспечивает безопасность приграничных регионов России.

