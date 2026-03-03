Зловонному запаху в маникюрной студии нашлось неприятное объяснение

Пользовательница Reddit с ником Bearaisbigbrain пожаловалась на клиентку своей маникюрной студии. Причиной ее недовольство стало то, в каком состоянии женщина оставила уборную после визита туда.

Автор рассказала, что, приехав на сеанс, клиентка практически сразу же попросилась в туалет. «Она пробыла там полчаса, и меня это начало раздражать. Когда она вернулась, я почувствовала ужасный запах. Делая маникюр на не покрытых лаком кончиках ногтей, я обнаружила, что они были коричневыми. Другого объяснения не было… Мой нос быстро онемел от этого аромата, и я продолжила процедуру из уважения», — написала автор.

Уже после процедуры она решила проверить, в каком состоянии после визита гостьи осталась ванная комната. По дороге туда она встретила своих родителей, пожаловавшихся, что от клиентки сильно пахло по дороге в уборную.

«Мы обнаружили, что она нагадила на пол и запихнула в мусорное ведро кучу туалетной бумаги, испачканной фекалиями. Она использовала мое очень дорогое полотенце и напольный коврик, чтобы вытереться, и выбросила их в то же ведро. Открыв его, мы обнаружили там еще и ее нижнее белье, тоже полное фекалий. При этом гостья ничего нам не сказала и ушла, не извинившись», — заключила девушка.

Ранее женщина-полицейский опозорилась перед уборщиками туалетов в морге. После дефекации ей не удалось смыть ее последствия. Попытка прочистить унитаз ершиком также не помогла делу.