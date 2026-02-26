Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 26 февраля 2026Интернет и СМИ

Женщина-полицейский опозорилась перед уборщиками туалетов в морге

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: suriyachan / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником Tall-Yogurtcloset-48 пожаловалась, как оконфузилась в морге, попытавшись справить нужду. По словам работающей в полиции женщины, она захотела в туалет, пока ждала результатов вскрытия.

«Я бываю в этом морге несколько раз в год, так что знаю, где находятся туалеты. Я сделала свое дело, но смыть мне не удалось вообще ничего. Я попыталась прочистить унитаз ершиком, что тоже не помогло. Я чуть не умерла от стыда, поэтому просто закрыла крышку», — написала автор.

После этого она просто ушла, чтобы и дальше присутствовать на процедуре вскрытия. В это время одного из сотрудников попросили выйти из помещения, чтобы решить возникшую проблему с уборкой, из чего автор сделала вывод, что о вызванном ей конфузе знают теперь все присутствовавшие в морге сотрудники. После окончания рабочих процедур она в спешке ушла оттуда.

«Хуже всего то, что со мной такое уже случалось около двух лет назад. Думаю, унитаз просто плохо смывает. Даже туалетная бумага иногда не смывалась. Я просто думала, что проблему уже давно решили», — заключила она.

Ранее занятый туалет вынудил девушку найти экстремальный способ для срочной дефекации. Когда с нее начал ручьями стекать пот от напряжения, она не придумала ничего лучше, чем схватить мусорный мешок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским по телефону. Президент США назвал желаемый срок завершения конфликта на Украине

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В России захотели собирать деньги за доступ к точному времени

    На Западе рассказали о находящемся на грани срыва и сломленном украинском обществе

    На Украине захотели создать свой государственный мессенджер

    Бывший президент ФИФА заявил о диктатуре в организации

    Российский подросток пострадал от выстрела из винтовки

    Российский тревел-блогер описал США словами «здесь рулит страх суда»

    Началось производство нового iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok