Женщина-полицейский опозорилась перед уборщиками туалетов в морге

Пользовательница Reddit с ником Tall-Yogurtcloset-48 пожаловалась, как оконфузилась в морге, попытавшись справить нужду. По словам работающей в полиции женщины, она захотела в туалет, пока ждала результатов вскрытия.

«Я бываю в этом морге несколько раз в год, так что знаю, где находятся туалеты. Я сделала свое дело, но смыть мне не удалось вообще ничего. Я попыталась прочистить унитаз ершиком, что тоже не помогло. Я чуть не умерла от стыда, поэтому просто закрыла крышку», — написала автор.

После этого она просто ушла, чтобы и дальше присутствовать на процедуре вскрытия. В это время одного из сотрудников попросили выйти из помещения, чтобы решить возникшую проблему с уборкой, из чего автор сделала вывод, что о вызванном ей конфузе знают теперь все присутствовавшие в морге сотрудники. После окончания рабочих процедур она в спешке ушла оттуда.

«Хуже всего то, что со мной такое уже случалось около двух лет назад. Думаю, унитаз просто плохо смывает. Даже туалетная бумага иногда не смывалась. Я просто думала, что проблему уже давно решили», — заключила она.

