Экономика
09:23, 3 марта 2026Экономика

Цукерберг приобщился к «бункеру миллиардеров»

Bloomberg: Цукерберг купил особняк на острове Индиан-Крик за рекордные $ 170 млн
Виктория Клабукова

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Основатель корпорации Meta (бывший Facebook, признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг приобщился к «бункеру миллиардеров», купив себе особняк за рекордную сумму. Об этом пишет Bloomberg.

Цукерберг с женой Присциллой Чан стали владельцами особняка на рукотворном закрытом острове Индиан-Крик в заливе Бискейн. Дом обошелся IT-магнату в 170 миллионов долларов (13,1 миллиарда рублей) — сумма стала рекордной для Майами, однако, как отмечает издание, подобных сделок со временем будет становиться все больше. Недвижимостью во Флориде бизнесмен обзавелся на фоне обсуждения возможности введения налога на богатство в размере пяти процентов.

Помимо Цукерберга, недвижимостью на территории острова Индиан-Крик также владеют основатель Amazon Джефф Безос, предприниматель Карл Айкан, футболист Том Брэди, певец Хулио Иглесиас, бывший старший советник президента США Дональда Трампа и владелец газеты New York Observer Джаред Кушнер с Иванкой Трамп. Всего на острове находится около 40 резиденций.

Год назад Цукерберг купил себе один из самых дорогих домов в Вашингтоне. Особняк площадью 1400 квадратных метров в престижном районе Вудланд-Норманстоун стоил 23 миллиона долларов — сделка заняла третье место в списке самых дорогих в Вашингтоне. Как сообщалось, покупка позволит основателю крупнейшей в мире соцсети чаще посещать Белый дом, чтобы завоевать расположение новой американской администрации.

