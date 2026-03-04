Бензин в Санкт-Петербурге стал товаром из категории 18+

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов запретил продажу бензина несовершеннолетним

Власти Санкт-Петербурга запретили продажу нефтепродуктов на АЗС в любую тару для лиц, не достигших 18 лет. Соответствующее решение оперативного штаба утвердил губернатор Александр Беглов, сообщает портал городской администрации.

В рамках текущего распоряжения мера будет действовать с 9 марта по 31 декабря 2026 года. Ее введение объясняется исполнением указа президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 года по усилению мер общественной безопасности.

В администрации объяснили, что запрет является «частью комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории города» и снизит риски использования «горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях».

Ранее аналогичные запреты ввели в нескольких регионах России. Власти ссылались на участившиеся случаи ДТП с участием питбайков и кроссовых мотоциклов, которыми управляют подростки. Такие устройства относятся к категории спортивного инвентаря, а не транспортных средств, но несовершеннолетние используют их на дорогах общего пользования.

Кроме того, опасения законодателей вызывают случаи, когда подростки покупают горюче-смазочные материалы для исполнения диверсий или в качестве психоактивных веществ.