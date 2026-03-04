4 марта — день, который вошел в историю как революционный для моды и музыки. В эту дату в разные годы на свет появились мини-юбка и микрофон, а также родился один из самых известных композиторов мира. Подробнее об этих и других событиях — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

День мини-юбки

4 марта 1965 года свет впервые увидел мини-юбку. Провокационный предмет одежды представила американский дизайнер Мэри Куант на Бродвее.

Репортаж об этом событии произвел фурор. Подогревая интерес публики, Куант вывела моделей в мини-юбках на улицы Нью-Йорка, что тотально парализовало движение автомобилей в районе Манхэттена.

Международный день борьбы с ожирением

Международный день борьбы с ожирением отмечается во всем мире 4 марта. Изначально он был 11 октября, но в 2020 году дату изменили.

В этот день принято рассказывать и напоминать людям о вреде излишнего веса, набранного в результате переедания.

Фото: Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 4 марта

День рождения микрофона

Всемирный день инженерии

День милиции в Республике Беларусь

Какой церковный праздник 4 марта

День памяти Апостолов от 70-ти Архиппа, епископа Колосского, Филимона, епископа Газского и мученицы равноапостольной Апфии

Святой апостол Филимон и его супруга Апфия приняли крещение от самого апостола Павла. Свой дом в Колоссах они превратили в место моления для всех верующих в округе. Позже Филимон был поставлен епископом города Газы. Помимо него, в числе сподвижников Павла был и святой Архипп, живший Колоссах.

В период гонений при Нероне святые Филимон, Апфия и Архипп пострадали от разъяренной толпы язычников, которые во время праздника ворвались в христианский храм.

Приметы на 4 марта

Если 4 марта все еще лежат сугробы, то настоящая весна наступит нескоро

Если слепит солнце, то ждать богатого урожая

Облачная погода — к сильному ветру

Фото: Susana Vera / Reuters

Кто родился 4 марта

Венецианский композитор Антонио Вивальди родился 4 марта 1678 года. Мало кто знает, что Вивальди постригся в монахи в 1693 году. Однако он не жил в монастыре, а оставался дома. Историки предполагают, что это связано с тяжелой болезнью композитора.

Согласно историческим сводкам, монашеская жизнь все же мало интересовала Антонио, и он несколько раз уходил домой прямо в разгар службы, потому что ему приходила в голову новая мелодия.

Абрам Алиханов (1904 — 1970)

Один из главных создателей советской атомной бомбы Абрам Алиханов родился в городе Елизаветполь (ныне территория Азербайджана — прим. «Ленты.ру»).

Когда под его руководством построили первый в СССР атомный реактор и испытали его в ночи, Алиханов с утра решил подшутить над коллегами, которых не было при запуске. Он сказал им, что все расчеты, которые делали много лет, не оправдались. Однако потом все же раскрыл правду и поздравил с успешными испытаниями.

