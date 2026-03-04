Цены на один вид жилья в России снизились

Средние ставки аренды в России снизились на 5,8 %

Съемное жилье в России подешевело. Об актуальных ставках аренды пишет «Коммерсант».

Цены на долгосрочную аренду квартир в крупнейших городах России опустились с января на полтора процента, составив, по статистике сервиса «Циан», в среднем 28,4 тысячи рублей в месяц. С сентября 2025 года, когда наблюдался сезонный пик спроса, стоимость снизилась на 5,8 процента. За год, однако, арендные ставки практически не выросли, не превысив даже уровень инфляции. Снижение ставок фиксируют и в «Яндекс Аренде» — по данным сайта, медианная ставка долгосрочной аренды в феврале равнялась 34 тысячам рублей, опустившись на 1,2 процента за месяц и на 0,9 процента за год.

В Москве однокомнатную квартиру теперь можно арендовать в среднем за 68,9 тысячи рублей (за год показатель вырос на 3 процента), в Санкт-Петербурге — 43,3 тысячи рублей (вырос на 6,6 процента). В Сочи цены упали на 8,9 процента, до 41,9 тысячи рублей, во Владивостоке — на 10,8 процента, до 29,6 тысячи рублей. В Ростове-на-Дону аренда подешевела на 6,5 процента, до 27,5 тысячи рублей.

Отсутствие привычной динамики на рынке аренды эксперты объясняют традиционным охлаждением в зимние месяцы и расширившимся ассортиментом. Так, за последний год предложение в 40 крупных российских городах выросло на 13,8 процента, а в Москве — на 45 процентов. Даже с приходом весны и подъемом активности арендаторов цены, по прогнозам аналитиков, сильно не подскочат. Более того, эксперты рассчитывают даже на снижение ставок в ближайшие пару месяцев на три процента. По мнению собеседников газеты, цены на съемное жилье достигли максимума и их дальнейший рост ограничен доходами россиян.

Ранее были названы города, где сильнее всего рухнули цены на съемные квартиры. Лидерами рейтинга стали Казань и Омск.