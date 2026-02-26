Реклама

12:37, 26 февраля 2026

Названы российские города с рухнувшими ценами на аренду жилья

Казань и Омск стали городами с самым высоким снижением цен на аренду жилья
Елизавета Городищева
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Стоимость аренды жилья по итогам января среди российских городов-миллионников сильнее всего обрушилась в Казани и Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Яндекс Аренды».

В Казани стоимость, указанная в объявлениях, упала на 13,2 процента, в Омске — на 11,8 процента. В Нижнем Новгороде и Перми ставки опустились на 11,1 процента в каждом, Волгограде — на 10,8 процента.

В целом россияне снижали стоимость аренды в 39 процентах объявлений о сдаче квартир в среднем на 10 процентов. За год доля объявлений со снижением цены аренды в городах-миллионниках выросла на 5,6 процентного пункта, а средний размер скидки снизился на 0,2 процентного пункта.

Лидерами по доле объявлений со снижением ставки аренды за время поиска жильца в январе стали Екатеринбург (55,2 процента объявлений), Воронеж (50,2 процента), Краснодар (47,5 процента), Нижний Новгород (45,9 процента), Санкт-Петербург (45,6 процента).

Ранее «Известия» писали, что ставки аренды однокомнатных квартир и студий в России снизились впервые за пять лет.

