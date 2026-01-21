Реклама

Экономика
17:24, 21 января 2026Экономика

Аренда жилья в России подешевела впервые за пять лет

Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ставки аренды однокомнатных квартир и студий в России впервые за долгое время сдвинулись вниз. Снижение не наблюдалось последние пять лет, пишут «Известия».

Только в 2024 году ставки аренды на самые популярные форматы жилья взлетели на 30 процентов, однако в 2025-м динамика существенно замедлилась за счет расширения предложения. По статистике сервиса «Циан», к концу 2025 года цены на съемные однушки в России в среднем снизились на 1 процент, до 31,9 тысячи рублей. Аренда двухкомнатных квартир подешевела на 3 процента, до 44,6 тысячи рублей в месяц. В высокий сезон, с мая по сентябрь, цены традиционно росли, однако даже тогда темпы прироста были вдвое меньше, чем прежде, подчеркнули аналитики.

В «Яндекс Аренде» отмечают снижение ставок аренды в городах-миллионниках на 0,5-5,4 процента, причем во всех сегментах. Заметнее всего изменились цены на студии — аренда такого формата жилплощади подешевела на 5,4 процента, достигнув стоимости в 29 тысяч рублей в месяц. Следом в рейтинге компании идут трехкомнатные квартиры — ставки аренды в этом сегменте снизились на 4,5 процента, до 55 тысяч рублей. В частности, такие ставки можно найти в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Средняя стоимость аренды по стране впервые не выросла, а даже продемонстрировала снижение — на 1,7 процента, прокомментировала сотрудник федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. В мегаполисах цены опустились на целых 6 процентов. Так, аренда однушек и «малогабариток» стала доступнее в Воронеже, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Волгограде, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Новосибирске и Казани. В этих городах плата снизилась в пределах 6,7 процента. Съемные двушки подешевели в Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Москве и Нижнем Новгороде — там ставки упали в пределах 8,9 процента.

Такой спад в аналитическом центре «Движение.ру» прежде всего объясняют пополнением ассортимента и высокой конкуренцией среди арендодателей. На последние пять лет пришелся пик строительства в стране, и большой объем предложения успел накопиться в Краснодаре, Казани и Ростове-на-Дону. Повлияло на ситуацию с арендой и увеличение сроков продажи вторичных квартир, обратили внимание в «Российском аукционном доме».

По оценкам экспертов, в ближайшее время ставки аренды в России не перейдут к росту, рынок находится в ценовой стагнации. Правда, для арендатора цены изменятся незначительно за счет удорожания «коммуналки». Как предполагают собеседники газеты, в ближайшие месяцы аренда продолжит дешеветь на 1-1,2 процента в месяц. К устойчивому росту цены перейдут только в июне-июле. По итогам года они не поднимутся выше, чем в 2025-м благодаря росту активности на рынке новостроек и улучшения ипотечных условий для вторичного жилья.

Ранее сообщалось о возросшем интересе россиян к новостройкам. Скачок спроса эксперты объясняют грядущими переменами в условиях выдачи семейной ипотеки и возможной привязкой процентной ставки к количеству детей.

