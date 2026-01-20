Скачок спроса на новостройки объяснили

Экономист Цыганов: Спрос на новостройки вырос ввиду будущего ужесточения ипотеки

В конце 2025 года на рынке первичной недвижимости наблюдался резкий подъем спроса. О причинах, вызвавших его, порталу «Ура.ру» рассказал заведующий кафедрой ипотечного кредитования Финансового университета при правительстве Александр Цыганов.

По словам экономиста, главным образом рост покупательского интереса объясняется желанием многих россиян успеть осуществить покупку до ужесточения ипотеки. «Это в том числе традиционное желание успеть в последний вагон», — прокомментировал Цыганов. Как напомнил собеседник портала, новые правила выдачи семейной ипотеки начнут действовать с февраля — если раньше жилищный кредит по льготной программе мог оформить каждый супруг по отдельности, то теперь муж и жена будут выступать созаемщиками.

Помимо этого, власти обсуждают возможность привязки процентной ставки по ипотеке к количеству детей. Уже утвержденные и возможные изменения на ипотечном рынке заставляют россиян торопиться с осуществлением сделки.

Вдобавок решимости россиянам в конце года добавили выплаты бонусов и премий на работе. Имея лишние деньги на руках, люди предпочли вложить их в понятный и привычный им инструмент — недвижимость, добавил экономист.

Ранее риелторы назвали причину подорожания «первички» в отдельных регионах России. Как показывает статистика, прежде всего цены взлетели в оборонно-промышленных регионах, где у большинства населения в последние пару лет отмечался рост зарплат значительно выше среднего.