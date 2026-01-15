Реклама

Экономика
19:30, 15 января 2026Экономика

Россиянам назвали регионы с наибольшим ростом цен на новостройки

Риелтор Апрелев: Новостройки сильнее дорожают в оборонно-промышленных регионах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Новостройки сильнее всего дорожают в оборонно-промышленных регионах России. Регионы с наибольшим ростом цен на строящееся жилье назвал основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, пишет Kp.ru.

Специалист отметил, что первичные квартиры быстрее всего дорожают в регионах, которые тесно связаны с оборонно-промышленным комплексом. «Там, где у заметной части населения, включая и военнослужащих, в последние пару лет наблюдался рост зарплат значительно выше среднего», — пояснил Апрелев.

Риелтор добавил, что у жителей таких регионов есть и возможности, и желание покупать недвижимость в родном регионе. Помимо этого, перспективными для покупки квартир в новостройках эксперт назвал туристические регионы — там тоже такое жилье будет дорожать на фоне активного спроса.

Ранее стало известно, сколько стоит самая дешевая квартира в Санкт-Петербурге. Так, наиболее бюджетный вариант на вторичном рынке предлагают купить за 3,7 миллиона рублей. С этим бюджетом получится приобрести «однушку» на первом этаже в Петродворцовом районе.

