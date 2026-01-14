Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

Цена самой дешевой квартиры в Петербурге составила 3,7 млн рублей

В январе 2026 года самая дешевая квартира в Санкт-Петербурге на вторичном рынке недвижимости, расположенная на первом этаже дома, продается за 3,7 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвал управляющий партнер агентства «Генератор недвижимости» Константин Анохин.

Речь идет об однокомнатной квартире, находящейся в Петродворцовом районе. Ее площадь составляет 29,7 квадратных метра.

За самую дорогую квартиру, находящуюся на первом этаже, собственник просит 170 миллионов рублей. В рамках этого бюджета удастся приобрести многокомнатное жилье площадью 378 квадратных метров в Приморском районе.

Ранее стало известно, что самая дешевая однокомнатная квартира в Москве на рынке новостроек продается за шесть миллионов рублей. Речь идет о лоте без отделки площадью 33,56 квадратных метра, расположенном в Троицком административном округе.