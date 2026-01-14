Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:18, 14 января 2026Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

Цена самой дешевой квартиры в Петербурге составила 3,7 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В январе 2026 года самая дешевая квартира в Санкт-Петербурге на вторичном рынке недвижимости, расположенная на первом этаже дома, продается за 3,7 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвал управляющий партнер агентства «Генератор недвижимости» Константин Анохин.

Речь идет об однокомнатной квартире, находящейся в Петродворцовом районе. Ее площадь составляет 29,7 квадратных метра.

За самую дорогую квартиру, находящуюся на первом этаже, собственник просит 170 миллионов рублей. В рамках этого бюджета удастся приобрести многокомнатное жилье площадью 378 квадратных метров в Приморском районе.

Ранее стало известно, что самая дешевая однокомнатная квартира в Москве на рынке новостроек продается за шесть миллионов рублей. Речь идет о лоте без отделки площадью 33,56 квадратных метра, расположенном в Троицком административном округе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что нейросети предсказывают России в 2026 году

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    51-летняя российская телеведущая раскрыла секрет похудения

    МИД Туркмении заявил о терпящем бедствие иранском корабле

    Финляндия из-за страха перед Россией начнет производить запрещенное оружие

    Раскрыты полезные эффекты 20-минутного дневного сна

    Туристка попросилась в туалет к местным жителям в Азии и подверглась домогательствам

    В Госдуме предупредили о наказании за оплату расчистки двора от снега

    Продажу билетов на сольный концерт Долиной приостановили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok