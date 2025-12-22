Реклама

Экономика
19:34, 22 декабря 2025

Названа цена самой дешевой однушки в Москве

Стоимость самой дешевой однушки в новостройке Москвы составила 6 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Самая дешевая однокомнатная квартира в Москве на первичном рынке недвижимости, доступная для покупки в декабре продается за шесть миллионов рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвал эксперт по рынку недвижимости Москвы Ярослав Кобаладзе.

Речь идет об объекте площадью 33,56 квадратных метра, расположенном в Троицком административном округе (ТАО) в доме, который еще не сдан. Риелтор уточнил, что лот продается без отделки. Он также отметил, что два месяца назад минимальная цена составляла 5,84 миллиона рублей. За указанную сумму покупателю предлагалась квартира метражом 35 «квадратов» в том же округе, в уже сданном доме.

«Даже при сопоставимой локации минимальный бюджет вырос, а характеристики самого доступного варианта стали менее выгодными», — заключил Кобаладзе.

Ранее стало известно, что наиболее бюджетную квартиру в столице можно приобрести за 2,4 миллиона рублей.

