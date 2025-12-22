Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:29, 22 декабря 2025Экономика

Москвичам назвали стоимость самой дешевой квартиры

«Мир квартир»: В Москве нашлась квартира стоимостью 2,4 миллиона рублей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Самую дешевую квартиру в столице можно приобрести за 2,4 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Мир квартир».

Это квартира-конструктор на аллее Первой Маевки в Вешняках на востоке Москвы. Двухкомнатные апартаменты занимают площадь в 15 квадратных метров, разделены на две изолированные части по 6 квадратных метров и имеют общий тамбур в 3 «квадрата». Продавец рекомендует сдавать каждую часть квартиры, причем наполнение этих помещений идентичное. Жилье располагает кроватью-чердаком, холодильником, также есть стиральная машина, микроволновка, кухонный уголок, шкаф, душевая кабина и туалет. Объект расположен на втором этаже шестиэтажного дома. Перегородки сделаны из гипсокартона, их легко демонтировать, указано в объявлении.

Ранее стало известно, что стоимость квадратного метра в московских новостройках премиум-класса выросла с начала года на 17 процентов. Спрос на такое жилье остается устойчивым, поэтому цены продолжают стабильно расти, и в этом году достигли 2,1 миллиона рублей за квадрат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»

    Перечислены пять парадоксов экономики России

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Как уберечься от нового вируса

    Кабмин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков

    Рябков призвал США к новому шагу по Украине

    Россиянин готовил взрыв газа в многоквартирном доме

    Стало известно о создании армией России плацдарма в Гуляйполе

    В Роскомнадзоре высказались об ограничениях работы WhatsApp

    Экс-депутат Рады рассказал о судьбе Лещенко и Подоляка

    Живущий в Израиле комик назвал недостатки страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok