Москвичам назвали стоимость самой дешевой квартиры

«Мир квартир»: В Москве нашлась квартира стоимостью 2,4 миллиона рублей

Самую дешевую квартиру в столице можно приобрести за 2,4 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Мир квартир».

Это квартира-конструктор на аллее Первой Маевки в Вешняках на востоке Москвы. Двухкомнатные апартаменты занимают площадь в 15 квадратных метров, разделены на две изолированные части по 6 квадратных метров и имеют общий тамбур в 3 «квадрата». Продавец рекомендует сдавать каждую часть квартиры, причем наполнение этих помещений идентичное. Жилье располагает кроватью-чердаком, холодильником, также есть стиральная машина, микроволновка, кухонный уголок, шкаф, душевая кабина и туалет. Объект расположен на втором этаже шестиэтажного дома. Перегородки сделаны из гипсокартона, их легко демонтировать, указано в объявлении.

Ранее стало известно, что стоимость квадратного метра в московских новостройках премиум-класса выросла с начала года на 17 процентов. Спрос на такое жилье остается устойчивым, поэтому цены продолжают стабильно расти, и в этом году достигли 2,1 миллиона рублей за квадрат.