В Москве выросли цены на жилье для богатых

Цены на премиальное жилье в Москве достигли 2,1 млн рублей за кв. метр

Стоимость квадратного метра в московских новостройках премиум-класса выросла с начала года на 17 процентов. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор по продажам HITECH Development Светлана Соколова.

Покупатели и инвесторы воспринимают такую недвижимость как «тихую гавань», пояснила эксперт. Спрос на нее остается устойчивым, поэтому цены продолжают стабильно расти, и в этом году достигли 2,1 миллиона рублей за квадрат.

Рекордный рост цен на квартиры премиум-класса был зафиксирован в 2024 году, напомнила Соколова. Тогда стоимость квадратного метра в новостройках Москвы в среднем прибавила 20,5 процента, оказавшись на уровне 1,95 миллиона рублей. В этом году рост оказался чуть ниже, но общая тенденция сохранилась.

Основной категорией покупателей представитель HITECH Development назвала людей в возрасте от 35 до 50 лет. В их числе — бизнесмены, представители IT-сферы и управленцы. Также собеседница обратила внимание на рост доли женщин, которые теперь занимают около 35 процентов от общей массы покупателей.

Прогноз для этого сегмента до 2027 года эксперт назвала умеренно позитивным. Рост цен, по мнению Соколовой, будет идти на одном уровне с инфляцией — примерно 4-5 процентов в год.

Ранее эксперты перечислили признаки, по которым можно определить, что жилье является премиальным. В их числе они назвали локацию, площадь около 70-100 квадратных метров, и небольшое число квартир на этаже (не более восьми). Покупатели рассчитывают на наличие в таких квартирах определенной высоты потолков (от 3 квадратных метров), центральной системы кондиционирования и системы многоступенчатой очистки воздуха и воды.