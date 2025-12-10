Реклама

17:09, 10 декабря 2025Экономика

Названы признаки премиального жилья

«Сумма элементов» и Nikoliers: Локация делает жилье премиальным
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Премиальным жилье делает во многом локация. Признаки высокобюджетной недвижимости назвали россиянам аналитики девелопера «Сумма элементов» и компании Nikoliers в совместном исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Эксперты отметили, что раньше таким требованиям в Москве в основном отвечали лоты в диапазоне от Садового до Третьего транспортного кольца. Однако теперь на фоне активного развития инфраструктуры в столице премиальным может считаться жилье с благоприятным окружением и доступом к ключевым транспортным узлам.

Средняя площадь высокобюджетных лотов достигает 70-100 квадратных метров. А на этаже таких квартир должно быть не более восьми. Покупатели ожидают, что высота потолков в жилье премиум-класса не может быть менее трех метров. А среди требований к инженерным системам таких объектов выделяют центральную систему кондиционирования, а также системы многоступенчатой очистки воздуха и воды.

Кроме того, целевая аудитория высокобюджетного жилья уделяет особое внимание внешнему виду зданий и окружающего пространства. Не менее важны высокое качество материалов и сформированная концепция. Другим определяющим фактором в этом сегменте является работа управляющей компании — часто она сотрудничает с ведущими гостиничными операторами. Еще один признак премиального жилья — наличие дополнительных услуг и сервисов для жителей проекта. Это могут быть lounge-зоны, SPA-комплекс с бассейном, библиотека, переговорные и массажные комнаты.

Ранее россиян призвали покупать премиальное жилье в Москве на фоне прогнозов о скором подорожании таких объектов.

