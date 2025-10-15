Россиян призвали покупать дорогое жилье в Москве

«Аеон Девелопмент»: В Москве подорожает элитное жилье

Стоимость элитного жилья в Москве растет, и в будущем стоимость будет только увеличиваться. В связи с этим эксперты компаний «Аеон Девелопмент» и NF GROUP призвали россиян не откладывать покупку недвижимости в столице, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики рассчитали «индекс миллиона» — показатель, указывающий, сколько квадратов можно купить в элитных новостройках Москвы за 100 миллионов рублей. Согласно их данным, в первой половине 2025 года индекс упал на 24 процента год к году, до 46 квадратных метров. Отрицательная динамика связана с ростом средней цены квадрата на фоне выхода на рынок более дорогих проектов и с увеличением доли предложения делюкс-класса.

В июне цена квадрата достигла 2,2 миллиона рублей — на 32 процента выше аналогичного периода прошлого года. При этом за первое полугодие вырос и спрос — на шесть процентов относительно уровня 2024 года.

Индекс варьируется в зависимости от района. Самое низкое значение зафиксировали в кластере Остоженка-Пречистенка и на Патриарших прудах, где средняя цена квадрата составляет четыре миллиона рублей, а индекс — 25 и 26 квадратов соответственно. За ними идет Тверской район с квадратом за 3,2 миллиона рублей и индексом 30 квадратов. Самый высокий показатель оказался в районах Донской (до 1 миллиона рублей, 98 квадратов), Даниловский (до 1 миллиона рублей, 95 квадратов) и Раменки (1,4 миллиона рублей, 71 квадрат).

«Цены на рынке будут расти, и сейчас самое время покупать недвижимость, так как индекс миллиона продолжит отрицательную коррекцию», — заключила заместитель генерального директора «Аеон Девелопмент» Марина Мальцева. Аналитики также прогнозируют сокращение предложения.

Ранее сообщалось, что премиальные новостройки в Москве оказались на 61 процент дороже вторичного жилья.