Цены на новостройки в Москве сильно обогнали «вторичку»

bnMAP.pro: Премиальные новостройки в Москве на 61 % дороже вторичного жилья

В 2025 году цены на новостройки в Москве сильно обогнали вторичное жилье. К такому выводу пришли аналитики недвижимости bnMAP.pro и компании «Аеон Девелопмент» в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Речь идет о жилье премиум-класса. Эксперты изучили средние цены одного квадратного метра в новостройках этого сегмента и готовые квартиры в домах, которые получили разрешение на ввод в эксплуатацию после 2020 года — именно такие проекты обычно конкурируют со строящимся жильем.

Так, на первичном рынке «квадрат» премиального жилья стоит 1,35 миллиона рублей, а на вторичном — 839 тысяч рублей. Разница в цене достигает 61 процента. Если рассматривать все классы жилья, то разница будет на уровне 47,8 процента, уточнили специалисты.

Премиальное жилье есть только в 12 районах Москвы, и во всех локациях квартиры в новостройках стоят дороже. Сильнее всего это заметно в районе Раменки на западе столицы — там строящиеся квартиры на 77 процентов дороже готовых (1,5 миллиона рублей против 840 тысяч рублей за «квадрат»).

Заметная разница также наблюдается в Тверском (60 процентов), Пресненском (58 процентов) и Таганском (54 процента) районах. Минимальную же разницу зафиксировали в районах Мещанский (3 процента), Филевский парк (11 процентов) и Даниловский (17 процентов).

Ранее стало известно, что застройщики в Москве массово расхотели делать ремонт в квартирах — доля новостроек без отделки по итогам сентября 2025 года достигла рекордных 61,1 процента.