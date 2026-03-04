Армия России нанесла удары по Одесской и Николаевской областям

Вооруженные силы России нанесли удары по Одесской и Николаевской областям. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«ВС РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровску и Вознесенску Николаевской области», — указано в сообщении.

О том, что удары пришлись и по Одесской области сообщила «Страна.ua». По информации издания, удары были нанесены по району Белгород-Днестровского.

Ранее появилось видео, как российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» нанес удар по палаточному лагерю Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.