Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:15, 4 марта 2026Бывший СССР

Армия России нанесла удары по Одесской и Николаевской областям

ВС России нанесли ракетные удары по Одесской и Николаевской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы России нанесли удары по Одесской и Николаевской областям. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«ВС РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровску и Вознесенску Николаевской области», — указано в сообщении.

О том, что удары пришлись и по Одесской области сообщила «Страна.ua». По информации издания, удары были нанесены по району Белгород-Днестровского.

Ранее появилось видео, как российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» нанес удар по палаточному лагерю Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране высказались о раскрытом предложении ЦРУ

    В Госдуме раскритиковали слова создателя ЕГЭ о победе экзамена над коррупцией

    Вика Цыганова погрызла лед Байкала вслед за лизавшим его Shaman

    Порезавший мать шестерых детей в российской поликлинике раскрыл свой мотив

    Эвакуация пассажиров из самолета с горящим двигателем в США попала на видео

    Привычный напиток связали со снижением риска жировой болезни печени

    Changan раскрыл характеристики брутального Deepal для России

    Риелтор за полцены выкупила квартиру обманутой мошенниками россиянки

    Грузовое судно вблизи Ормузского пролива атаковали ракетами

    Путин высказался о графиках работы школ и детсадов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok