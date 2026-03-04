Удар «Искандера» по Харьковской области попал на видео

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» нанес удар по палаточному лагерю Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что на видео попал удар по палаточному лагерю 125-й отдельной механизированной бригады украинских войск. Он располагался в районе села Малиновка.

На опубликованной записи видно, как на объекте ВСУ происходит несколько взрывов.

