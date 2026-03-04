Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:36, 4 марта 2026Бывший СССР

Удар «Искандера» по Харьковской области попал на видео

Удар «Искандера» по лагерю ВСУ в Харьковской области попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» нанес удар по палаточному лагерю Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что на видео попал удар по палаточному лагерю 125-й отдельной механизированной бригады украинских войск. Он располагался в районе села Малиновка.

На опубликованной записи видно, как на объекте ВСУ происходит несколько взрывов.

Ранее на видео попал разрушенный мост у Хитровки в Запорожской области, который использовался украинскими войсками. Полотно моста оказалось разрушено, а некоторые перекрытия обвалились.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

    Операция США в Иране отвлекла ЕС от Украины

    Названы бюджетные направления для отпуска в России весной

    Российский рынок разогнался по числу проданных машин

    Бензин в Санкт-Петербурге стал товаром из категории 18+

    Заявление Орешкина о планах ЦБ по контролю денежных переводов оказалось фейком

    В Японии оценили выгоды от покупки российских энергоносителей

    Назван сценарий наземной операции Израиля на территории Ирана

    Лукашенко обозначил конфликт США и Израиля с Ираном двумя словами

    57-летняя супермодель без штанов снялась в рекламе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok