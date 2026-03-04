РИА Новости: Артиллерия ВСУ в феврале 2022-го уничтожила украинских пленных

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) 26-27 февраля 2022 года под Киевом прицельным огнем сознательно уничтожила группу из 16 украинских военнопленных, среди которых была одна женщина. Об этом РИА Новости рассказал ветеран спецоперации, участник операции в Гостомеле, оператор-испытатель БПЛА «Овод» с позывным «Челентано».

«Весь сосредоточенный огонь был именно на транспорте, в котором находились пленные. Никто из них не выжил... (ВСУ) били по ним, я уверен, целенаправленно… Это было где-то ориентировочно 26-27 февраля 2022 года», — заявил он.

По словам ветерана, от места захвата украинских военнослужащих до аэропорта в Гостомель он добирался в одной кабине вместе с пленным офицером ВСУ. «Он тогда не понимал вообще, что происходит. Там плакал сидел за рулем. Я его успокаивал», — сказал он.

Источник агентства подчеркнул, что, по его мнению, украинские военные намеренно открыли огонь по автомобилю, в котором находились их же пленные сограждане, и у него нет в этом сомнений.

Ранее в сети опубликовали архивные кадры разговора летчика ВСУ с российским бойцом под Киевом, снятое в первые дни специальной военной операции.