Разговор летчика ВСУ с российскими бойцами под Киевом в первые дни СВО попал на видео

В сети появилось видео разговора летчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) с российскими бойцами под Киевом, снятое в первые дни специальной военной операции (СВО). Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Кадры сделаны из салона машины украинца, который приехал в Гостомель. «Пацаны наши стоят», — говорит он, заметив у дороги мужчин в военном обмундировании. Подъехав ближе, летчик здоровается с подошедшим к автомобилю бойцом с белыми повязками на руках и объясняет, что направляется в дом неподалеку к сыну.

Часть дальнейшего разговора разобрать сложно. Российский военный объясняет, что водителя встретят. В свою очередь, летчик интересуется, есть ли «возле домов кто-то из наших». «Там мои», — отвечает ему российский солдат и отходит, осматривая номера машины. Только в этот момент украинец понимает, что перед ним россиянин.

Ранее появилось видео «общения» российского бойца и украинского гражданского без слов и жестов. Ролик снят камерой дрона камикадзе. На кадрах видно, как украинец с сумкой на плече идет по сельской дороге, когда рядом пролетает беспилотник. Мирный житель вглядывается в аппарат, затем осматривает пространство перед собой и понимает, что целью удара является не он, а припаркованный впереди пикап ВСУ. Затем мужчина уступает дорогу дрону и продолжает идти в прежнем направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.