Биткоин подорожал 4 марта почти на 7 %

Биткоин резко подорожал в среду, 4 марта, поднявшись выше 71 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала стоимость популярной криптовалюты росла на 6,8 процента, до 71,31 тысячи долларов.

Цена биткоина, составлявшая в начале атак США и Израиля на Иран около 65 тысяч долларов, стала расти синхронно с долларом, который инвесторы вновь воспринимают как защитный актив, а также с золотом, дорожающим 4 марта примерно на 1,5 процента, до чуть более чем 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию.

Подъем начался вслед за несколькими месяцами падения, в ходе которых биткоин подешевел на 40 процентов, а более широкий криптовалютный рынок обрушился с октября 2025 года по февраль 2026-го почти на два триллиона долларов.