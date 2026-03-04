Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:16, 4 марта 2026Экономика

Биткоин резко подорожал

Биткоин подорожал 4 марта почти на 7 %
Дмитрий Воронин

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Биткоин резко подорожал в среду, 4 марта, поднявшись выше 71 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала стоимость популярной криптовалюты росла на 6,8 процента, до 71,31 тысячи долларов.

Цена биткоина, составлявшая в начале атак США и Израиля на Иран около 65 тысяч долларов, стала расти синхронно с долларом, который инвесторы вновь воспринимают как защитный актив, а также с золотом, дорожающим 4 марта примерно на 1,5 процента, до чуть более чем 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию.

Подъем начался вслед за несколькими месяцами падения, в ходе которых биткоин подешевел на 40 процентов, а более широкий криптовалютный рынок обрушился с октября 2025 года по февраль 2026-го почти на два триллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Били в одно место». Российский газовоз уничтожен украинскими дронами в Средиземном море. Что известно об атаке и судьбе моряков

    В Госдуме подтвердили блокировку аккаунтов в iPhone у части депутатов

    Синоптик спрогнозировал ослабление снегопада в Москве

    Создатель ЕГЭ подвел итоги 25 лет существования экзамена

    Бойцы СВО порассуждали о превращении народа в биомассу и призвали равняться на одну страну

    Названо число отправившихся на СВО фигурантов уголовных дел

    Одному из российских рынков предсказали рост до полутриллиона рублей

    Захарова поинтересовалась возможностью посмотреть «Терминатора» в Молдавии

    Марк Эйдельштейн привлек внимание иностранных журналистов на модном показе

    НАСА откроет стартовое окно Artemis II в апреле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok