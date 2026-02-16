Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:41, 16 февраля 2026Экономика

Рынок криптовалют обрушился на триллионы долларов

Bloomberg: Мировой криптовалютный рынок потерял с октября почти $2 трлн
Дмитрий Воронин
СюжетРынок криптовалют

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Биткоин потерял с октября 2025 года 40 процентов от стоимости, а более широкий криптовалютный рынок обрушился за тот же период времени почти на два триллиона долларов. Об этом со ссылкой на CoinGecko пишет Bloomberg.

Ключевая криптовалюта, отскочив до 71 тысячи долларов 14 февраля, в начале торгов 16 февраля вновь упала ниже 69 тысяч.

«Главный вопрос, который волнует всех, — достигли ли криптовалюты дна или впереди еще падение», — цитирует агентство директора по деривативам в Amberdata Грега Магадини. По его словам, ключевыми индикаторами, за которыми в этой связи следует следить, являются настроения в отношении казначейских активов в сфере цифровых активов и приток или отток средств в спотовые биржевые фонды биткоина.

Ранее стало известно, что отток средств из американских спотовых ETF-фондов ‍биткоина превысил в январе ‍три миллиарда долларов после еще двух миллиардов в декабре и семи миллиардов в ноябре.

В то же время пока биткоин удерживается выше уровня 200-недельной скользящей средней стоимости, составляющей 58 239 долларов. Некоторые эксперты отмечают, что падение его стоимости носит структурный характер и допускают новый рост в район 90 тысяч долларов.

