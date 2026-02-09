Падение биткоина объяснили

Райан Ли: Падение биткоина вызвано мировой напряженностью и неприятием рисков

Резкое падение стоимости биткоина, из-за которого самая популярная криптовалюта переживает худший сценарий за последние годы, вызвано ростом геополитической напряженности в мире и увеличившимся неприятием рисков. Так обвал токена объяснили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Биткоин растерял значительную часть роста с 2025 года — криптовалюта начала расти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, когда тот обещал использовать ее в госрезервах. За время ралли она подорожала до 126 тысяч долларов, однако не смогла закрепить этот успех.

Текущий обвал цен носит структурный характер. Биткоин дешевеет из-за технического отскока, пояснил ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко. Рынок разгоняли обещания Трампа покупать биткоин в резерв и в значительной степени за счет заемных средств, однако спрос исчез, новых покупателей нет и рынок перешел в нисходящий тренд. Еще одной причиной сокращения ликвидности на глобальных рынках стали геополитическая напряженность, жесткая макроэкономическая среда и рост неприятия риска привели к сокращению ликвидности на глобальных рынках, пояснил ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли.

По мнению эксперта по финансовым рынкам Дмитрия Голубовского, биткоин может отскочить до 90 тысяч долларов. «Когда истерика достигает пика, это значит, что тренд разворачивается. Сегодня и вчера прошли очень большие объемы продаж, а большие объемы продаж всегда проходят в дно. Сначала продавали те, кто ставил на падение, а в конце тренда продают те, кто продает с перепугу. Падение останавливается, потому что продавцы заканчиваются. Похоже, что сейчас они закончились», — пояснил он.

