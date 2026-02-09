Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:56, 9 февраля 2026Экономика

Падение биткоина объяснили

Райан Ли: Падение биткоина вызвано мировой напряженностью и неприятием рисков
Вячеслав Агапов

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Резкое падение стоимости биткоина, из-за которого самая популярная криптовалюта переживает худший сценарий за последние годы, вызвано ростом геополитической напряженности в мире и увеличившимся неприятием рисков. Так обвал токена объяснили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Биткоин растерял значительную часть роста с 2025 года — криптовалюта начала расти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, когда тот обещал использовать ее в госрезервах. За время ралли она подорожала до 126 тысяч долларов, однако не смогла закрепить этот успех.

Текущий обвал цен носит структурный характер. Биткоин дешевеет из-за технического отскока, пояснил ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко. Рынок разгоняли обещания Трампа покупать биткоин в резерв и в значительной степени за счет заемных средств, однако спрос исчез, новых покупателей нет и рынок перешел в нисходящий тренд. Еще одной причиной сокращения ликвидности на глобальных рынках стали геополитическая напряженность, жесткая макроэкономическая среда и рост неприятия риска привели к сокращению ликвидности на глобальных рынках, пояснил ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли.

По мнению эксперта по финансовым рынкам Дмитрия Голубовского, биткоин может отскочить до 90 тысяч долларов. «Когда истерика достигает пика, это значит, что тренд разворачивается. Сегодня и вчера прошли очень большие объемы продаж, а большие объемы продаж всегда проходят в дно. Сначала продавали те, кто ставил на падение, а в конце тренда продают те, кто продает с перепугу. Падение останавливается, потому что продавцы заканчиваются. Похоже, что сейчас они закончились», — пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия задержала три танкера. Суда перевозили «дешевую нефть из охваченных конфликтами регионов»

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Девушка случайно проглотила 17-сантиметровую ложку и описала ощущения

    Оружие для покушения на генерала Алексеева спрятали в Подмосковье

    Раскрыты подробности об участнике покушения на генерала Алексеева

    ВКС России получили крупную партию Су-57 в новом техническом облике

    Стало известно о странностях в смерти российского подростка в бетономешалке

    Появилось расписание выступлений россиян на Олимпиаде на 9 февраля

    ФСБ назвала сумму вознаграждения за убийство генерала Алексеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok