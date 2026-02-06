Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:33, 6 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Аналитик высказался о способности биткоина отрасти до нового максимума после обвала

Аналитик Голубовский допустил, что биткоин может отскочить до 90 тысяч долларов
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетРынок криптовалют

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Биткоин может отскочить до 90 тысяч долларов, считает эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. О способности криптовалюты отрасти до нового максимума после обвала аналитик высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Судя по тому, что творится в информационном пространстве, сегодня утром был поставлен минимум. Есть очень хороший индикатор: когда истерика достигает пика, это значит, что тренд разворачивается. Сегодня и вчера прошли очень большие объемы продаж, а большие объемы продаж всегда проходят в дно. Сначала продавали те, кто ставил на падение, а в конце тренда продают те, кто продает с перепугу. Падение останавливается, потому что продавцы заканчиваются. Похоже, что сейчас они закончились», — рассказал Голубовский.

Это не значит, что ниже в какой-то перспективе не будет. Это значит, что сейчас, скорее всего, тренд развернется

Дмитрий Голубовскийэксперт по финансовым рынкам

Аналитик объяснил, что рынком криптовалют правит психология.

«Учитывая то, что тема психологическая, здесь важны психологические уровни, то есть круглые цифры. Сейчас он отбился ровно от 60 тысяч. Это была самая низкая цена. Думаю, что на 90 тысяч он может отскочить. А там дальше надо будет смотреть, будет ли новый максимум или нет», — заключил он.

Ранее завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии РАНХиГС)профессора Александра Абрамова связал падение стоимости биткоина с тем, что не находится достаточного количества инвесторов, готовых вкладывать новые деньги на фоне растущих рисков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио выступил с обвинениями в адрес России

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Зеленский анонсировал кадровые изменения в одном роде войск

    Лукьяненко связал выход новой книги с окончанием СВО

    Бузова показала «грязное» видео

    Доктор Мясников пристыдил гостью программы из-за чайного гриба

    Белоруссия вооружилась модернизированной «Осой» и комплексом «Аэро»

    В Раде засомневались в восстановлении крупнейшей ТЭЦ Киева к концу отопительного сезона

    В российском городе коммунальщики решили засыпать остановку снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok