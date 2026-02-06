Аналитик высказался о способности биткоина отрасти до нового максимума после обвала

Аналитик Голубовский допустил, что биткоин может отскочить до 90 тысяч долларов

Биткоин может отскочить до 90 тысяч долларов, считает эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. О способности криптовалюты отрасти до нового максимума после обвала аналитик высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Судя по тому, что творится в информационном пространстве, сегодня утром был поставлен минимум. Есть очень хороший индикатор: когда истерика достигает пика, это значит, что тренд разворачивается. Сегодня и вчера прошли очень большие объемы продаж, а большие объемы продаж всегда проходят в дно. Сначала продавали те, кто ставил на падение, а в конце тренда продают те, кто продает с перепугу. Падение останавливается, потому что продавцы заканчиваются. Похоже, что сейчас они закончились», — рассказал Голубовский.

Это не значит, что ниже в какой-то перспективе не будет. Это значит, что сейчас, скорее всего, тренд развернется Дмитрий Голубовский эксперт по финансовым рынкам

Аналитик объяснил, что рынком криптовалют правит психология.

«Учитывая то, что тема психологическая, здесь важны психологические уровни, то есть круглые цифры. Сейчас он отбился ровно от 60 тысяч. Это была самая низкая цена. Думаю, что на 90 тысяч он может отскочить. А там дальше надо будет смотреть, будет ли новый максимум или нет», — заключил он.

Ранее завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии РАНХиГС)профессора Александра Абрамова связал падение стоимости биткоина с тем, что не находится достаточного количества инвесторов, готовых вкладывать новые деньги на фоне растущих рисков.

