19:53, 5 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Экономист высказался о будущем биткоина после стремительного падения

Экономист Абрамов: Стоимость биткоина еще будет снижаться, но это не обвал
Алена Шевченко
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Стоимость биткоина еще какое-то время будет снижаться, но это не обвал, спрогнозировал завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии (РАНХиГС) профессор Александр Абрамов. Так о будущем криптовалюты после стремительного падения экономист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Критическим был уровень в 70 тысяч за биткоин. Еще какое-то время он будет снижаться, но это не будет обвалом», — спрогнозировал Абрамов.

Экономист связал падение стоимости биткоина с тем, что не находится достаточного количества инвесторов, готовых вкладывать новые деньги на фоне растущих рисков.

«Многие говорили, что биткоин — это технологическое золото. Но прошлый год и начало этого говорят, что золото и биткоин растут в разных направлениях. Поэтому для многих альтернативой оказалось золото по простой причине, потому что в золото вкладывают свои резервы центральные банки и крупные институциональные инвесторы. Мне кажется, что просто часть денег перетекла от биткоина в рынок золота», — объяснил он.

Самая популярная криптовалюта после рекордных обвалов продолжила стремительно дешеветь. Впервые за долгое время стоимость биткоина упала ниже 67 тысяч долларов.

С начала дня 5 февраля популярный токен подешевел на 8,49 процента. С момента открытия торговых площадок он потерял более 6 тысяч долларов.

