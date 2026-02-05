Биткоин рухнул до минимума со дня победы Трампа на президентских выборах

Стоимость биткоина упала ниже $70 тыс. впервые с 6 ноября 2024 года

Стоимость биткоина рухнула ниже 70 тысяч долларов впервые с 6 ноября 2024 года, дня, когда Дональд Трамп отпраздновал победу на президентских выборов в США, позволившую ему вернуться в Белый дом в качестве главы государства. Об этом со ссылкой на данные Binance сообщает ТАСС.

Дневное падение стоимости криптовалюты на момент написания материала составляло около четырех процентов.

С начала недели биткоин, обновляющий минимумы за долгое время, потерял около 9 процентов от стоимости, а с начала года — более 20 процентов. Как пишет Reuters, аналитики, как и в случае с обвалом цен на драгоценные металлы, винят в продолжающемся удешевлении криптовалют реакцию рынков на выдвижение Кевина Уорша ‌на пост главы ФРС из-за ожиданий сокращения баланса ​регулятора.

Как отмечают аналитики DeutscheBank, отток средств из американских спотовых ETF-фондов ‍биткоина превысил в январе ‍три миллиарда долларов после еще двух миллиардов в декабре и семи миллиардов в ноябре. «Неуклонное сокращение позиций, на наш взгляд, свидетельствует об утрате интереса со стороны традиционных инвесторов и растущем пессимизме в ⁠отношении криптовалют», — отмечают они.

Вскоре после победы Трампа на выборах криптовалюта начала укрепляться, последовательно обновляя рекорды стоимости. Чуть менее чем за месяц она проделала путь от 74 до 103 тысяч долларов, а к моменту инаугурации в январе 2025 года превышала 109 тысяч.

На фоне введения Трампом импортных пошлин в начале апреля показатель рухнул до уровней 7 ноября, но затем вновь стал дорожать, достигнув к началу октября рекорда в 126 тысяч долларов. После этого начался новый цикл снижения, и ноябрь оказался для биткоина худшим месяцем с июня 2022-го, когда криптоиндустрию потрясла череда корпоративных крахов.