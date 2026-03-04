Бывшая возлюбленная российского миллиардера назвала бомжичкой гостящую у нее Самойлову

Модель Елена Перминова назвала бомжичкой гостящую у нее Оксану Самойлову

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова назвала бомжичкой гостящую у нее в Париже блогершу и предпринимательницу Оксану Самойлову. Видео появилось в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица запечатлела Самойлову лежащей на полу в гардеробной с подушкой под головой. «Кто у меня тут поселился! Места не хватило на кровати», — заявила автор поста.

Также Перминова обратила внимание на одежду приятельницы — черную футболку и мешковатые брюки. «Моя бомжичка в Париже», — пошутила она.

Ранее в марте Елена Перминова в прозрачной юбке посетила шоу бренда Blumarine в рамках Недели моды в Милане.