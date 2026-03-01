Бывшая возлюбленная российского миллиардера в прозрачной юбке пришла на зарубежный показ

Экс-избранница миллиардера Лебедева Перминова в откровенном виде пришла на показ

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова в откровенном виде пришла на зарубежный показ. Соответствующие кадры появились на сайте Getty Images.

39-летняя экс-избранница предпринимателя посетила шоу бренда Blumarine в рамках Недели моды в Милане. Она предстала перед камерами в черном наряде, который состоял из укороченной кофты на пуговицах и прозрачной юбки с асимметричным подолом. Также манекенщица взяла с собой сиреневую шубу и надела на шею чокер.

В январе Елена Перминова пришла на концерт дуэта диджеев Artbat в прозрачном платье.

