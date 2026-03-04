Реклама

Из жизни
21:09, 4 марта 2026Из жизни

Частный детектив рассказал о самом диком раскрытом им деле

Британский детектив раскрыл пропажу бриллиантовых сережек с помощью маскировки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: antoniodiaz / Shutterstock / Fotodom

Частный детектив из Великобритании Майк Дженнингс рассказал, как ему удалось хитростью раскрыть пропажу бриллиантовых сережек из дома обеспеченной супружеской пары. Его историей делится Jam Press.

Как объясняет Дженнингс, у супругов пропали серьги стоимостью около 120 тысяч фунтов стерлингов (12,4 миллиона рублей). Они хранились в их доме, который находится на частной территории под круглосуточной охраной. Подозрения Дженнингсов пали на их экономку и садовника.

Детектив признался, что считает это дело одним из самых диких в своей карьере. Он вел то расследование с помощью маскировки. Мужчина притворился страховым агентом и отыгрывал перед слугами супругов, будто он не верит в пропажу украшений и не хочет выплачивать полагающиеся выплаты. За информацию о серьгах он обещал вознаграждение. Таким образом он хотел заставить преступника обратиться к нему за деньгами.

Вскоре Дженнингсу позвонила экономка. Он уже думал, что дело решено, однако женщина не стала признаваться в краже, как он ожидал. Она заявила ему, что ее хозяева — ужасные люди. Супруги якобы постоянно ссорились и выпивали. По словам экономки, они сами спрятали серьги, чтобы у них был повод поиздеваться над слугами. Женщина рассказала детективу о тайнике супругов — ящике в столе. Там детектив и нашел потерянные серьги.

Однако все оказалось гораздо запутаннее. Перед расследованием Дженнингс установил в доме клиентов камеры видеонаблюдения. Оказалось, что серьги спрятали не супруги, а экономка. Она хотела подставить работодателей, но не смогла обмануть опытного детектива. Ее уволили.

Ранее сообщалось, что в Китае ученики старшей школы применили на практике метод из детективного романа и вскрыли сейф. Они использовали обычный мел, чтобы разгадать код от сейфа, где во время занятий хранятся все гаджеты школьников.

