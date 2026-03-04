Аллергикам спрогнозировали начало цветения

Аллерголог Бондаренко: Весенние холода отсрочат сезон цветения на 1–2 недели

Сезон цветения в этом году может начаться позднее. Об этом в беседе с агентством РИА Новости предупредила аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко.

Из-за снежной и морозной зимы сезон цветения может припоздниться, но решающим фактором здесь, по словам специалиста, выступает погода весной. Сугробы и низкие температуры замедляют прогрев почвы и вегетацию растений, но сроки опыления зависят именно из-за температуры весной. Если же и весна выдается холодной и затяжной, то начало цветения деревьев может отсрочиться на 1-2 недели в сравнении с многолетними сроками. Речь идет по большей части о популярных аллергенах — ольхе, орешнике и березе.

Если после снежной зимы теплеть начинает резко, то цветение начнется одновременно у нескольких видов растений, что спровоцирует агрессивный старт аллергии. Имеет значение и объем осадков: если весна выдастся дождливой, то аллергия будет переноситься легче благодаря тому, что пыльца будет быстрее оседать на земле.

