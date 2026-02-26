Реклама

Экономика
12:25, 26 февраля 2026Экономика

Москвичам назвали время цветения растений

Массовое цветение в Москве может начаться в третьей декаде марта
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Массового пыления растений в Москве следует ждать не раньше третьей декады марта. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Он заявил, что сроки цветения древесных видов в Москве напрямую зависят от накопленного тепла, устойчивого перехода среднесуточных температур через положительные значения и длины светового дня. Самые ранние пылящие растения — ольха и лещина, их массовое цветение в Москве обычно начинается не ранее третьей декады марта.

Запустить полноценное пыление растений не способны кратковременные оттепели, которые могут случиться в конце февраля или начале марта. Для этого нужен продолжительный период тепла и отсутствие возвратных морозов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что в начале марта сугробы в Москве «сдуются» на несколько сантиметров. Февраль в Москве обновил абсолютный рекорд по уровню снега.

