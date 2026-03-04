Реклама

ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Крыма

В Бахчисарайском районе Крыма задержали шпиона военной разведки Украины
Владимир Седов
Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Бахчисарайском районе Крыма ФСБ задержала местного жителя, работавшего на военную разведку Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанный 1988 года рождения по собственной инициативе стал работать на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он передавал информацию о местах дислокации российских военнослужащих и военной техники. В дальнейшем Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали эти данные для нанесения ударов.

Мужчина также занимался активной пропагандой в пользу противника и публиковал в интернет-сообществах комментарии в поддержку Украины, призывал к диверсионно-террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что экс-разведчик Касьян Куликовский, которого Белоруссия передала Украине, жалуется на то, что его вернули в Киев.

