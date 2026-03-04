ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Крыма

В Бахчисарайском районе Крыма задержали шпиона военной разведки Украины

В Бахчисарайском районе Крыма ФСБ задержала местного жителя, работавшего на военную разведку Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанный 1988 года рождения по собственной инициативе стал работать на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он передавал информацию о местах дислокации российских военнослужащих и военной техники. В дальнейшем Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали эти данные для нанесения ударов.

Мужчина также занимался активной пропагандой в пользу противника и публиковал в интернет-сообществах комментарии в поддержку Украины, призывал к диверсионно-террористической деятельности.

